حبس متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنشأة ناصر

قررت جهات التحقيق بمنشأة ناصر الجزئية، حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكلفت بالتحرى حول نشاطه، وتحريز المضبوطات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة مُتخذًا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبحوزته 1140 قرصا مخدرا من أقراص "الباركينول ، الأموتريل، مبلغ مالى" وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.