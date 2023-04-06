الإسماعيلي وفاركو والمصري وسموحة والمقاولون «ملوك التعادلات» في الدوري

إذا كان هناك منافسة على الفوز بالدوري والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية وصراع على الهروب من شبح الهبوط هناك منافسة على أرقام سلبية منها ماهو خاص بالفريق الذي حقق أكبر عدد من التعادلات هذا الموسم.

الإسماعيلي وفاركو والمصري والمقاولون وسموحة هم أكثر فريق الدوري تحقيقا للتعادلات حيث تعادل كل من الإسماعيلي وفاركو 11 مرة بينما تعادل كل من المصري وسموحة والمقاولون عشر مرات ويملك المقاولون رقما سبيا بتحقيق التعادل بدون أهداف 8 مرات يليه فاركو وسموحة وتعادل كل منهما 6 مرات سلبيا .

الإسماعيلي تعادل 11 مرة في 22 مباراة بنسبة 50 % منها ستةتعادلات بنتيجة 1-1 مع سيراميكا كليوباترا " مرتين " فاركو وطلائع الجيش والاتحاد السكندري وغزل المحلة وخمسة تعادلات سلبية مع فيوتشر " مرتين " والبنك الأهلي وأسوان وفاركو .

وحقق فاركو 11 تعادلا في 23 مباراة منها خمس تعادلات بنتيجة 1-1 مع البنك الأهلي والإسماعيلي والداخلية وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وستة تعادلات سلبية مع المقاولون وغزل المحلة وحرس الحدود والإسماعيلي وأسوان والداخلية .

وتعادل المصري عشر مرات في 22 مباراة منها مرتين بنتيجة 2-2 مع الزمالك والمقاولون وثلاث مرات بنتيجة 1-1مع غزل المحلة وفيوتشر وسموحة وخمسة تعادلات سلبية مع بيراميدز " مرتين " والبنك الأهلي وحرس الحدود والأهلي .

وحقق سموحة 10 تعادلات في 23 مباراة منها تعادل واحد بنتيجة 2-2 مع البنك الأهلي وثلاثة تعادلات بنتيجة 1-1 مع البنك الأهلي وفيوتشر والمصري وستة تعادلات سلبية مع حرس الحدود والمقاولون والداخلية والأهلي وغزل المحلة وأسوان .

أخيرا تعادل المقاولون 10 مرات في 23 مباراة منها تعادل واحد بنتيجة 2-2 مع المصري تعادل واحد بنتيجة 1-1 مع غزل المحلة و8 تعادلات سلبية مع فيوتشر" مرتين " وفاركو" مرتين " وسموحة والزمالك والاتحاد السكندري وبيراميدز .