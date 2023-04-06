الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب والرياضة تطلق فعاليات بطولة المجتمع المدني لكرة القدم بمشاركة 32 فريقاً

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فعاليات النسخة الثانية من بطولة المجتمع المدني لكرة القدم لعام ٢٠٢٣، خلال الفترة من ٥ أبريل  حتى ١٤ إبريل الجارى ، على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

حضر إطلاق الفعاليات الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية ووكلاء وزارة ومديري الشباب والرياضه بالغربيه والقليوبية والشرقيه والقاهرة وبني سويف والأقصر وسوهاج.

يشارك فى البطولة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، و ذلك تحت رعاية وزارات «الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والتعاون الدولي"، بمشاركة 32 فريقًا من الوزارات والمنظمات الأممية ومؤسسات المجتمع المدني (شركاء التنمية)، خلال شهر رمضان الكريم.

ويشارك في النسخة الثانية من البطولة بالاضافة الى فرق الأندية والأحياء بمديريات الشباب والرياضة التابعه لوزارة الشباب والرياضة من ١٠ محافظات.

ومن ضمن مؤسسات المجتمع المدني والجهات المشاركة في البطولة "بنك الطعام المصري، جمعية بداية للأعمال الإنسانية، جمعية صناع الحياة، مؤسسة كير مصر، جمعية إحنا مصر، جمعية أطفال مصر، مؤسسة كير مصر ، برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين UNV، منظمة العمل الدولية ILO، مؤسسة سفراء العمل التطوعي للتنمية المستدامة، مؤسسة سفراء شباب مصر، منتخب أولادنا برعاية أطفال مصر،كنيسة العذرا مريم، مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR، منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة، فريق وزارة التعاون الدولي، فرق شبكة الأقران الشباب والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنظمة الصحة العالمية WHO وهيئة انقاذ الطفولة".

وتنطلق البطولة بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان 2023 عامًا للشباب العربي حيث تسعى مؤسسة سفراء العمل التطوعي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة إلى نقل البطولة على المستوى العربي العام الجاري؛ لخلق روح المنافسة الرياضية بين مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية العالم العربي».

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أطلقت وزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للقاعدة الشعبية الإدارة المركزية للتنمية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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