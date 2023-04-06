الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط لص الهواتف المحمولة بالموسكي

سقوط لص
سقوط لص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة". 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، اخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة يفيد بورود معلومات للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة – مقيم بدائرة القسم، مفادها تردد أحد الأشخاص على المحل المٌشار إليه وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه عامل، مقيم بمحافظة الشرقية، وبحوزته 3 هواتف محمولة، وجميعهم مجهولين المصدر، بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات بحيازته من متحصلات 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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