كيف يمكن الإقلاع عن التدخين بعد ارتفاع أسعار السجائر؟

قررت شركة فيليب موريس زيادة كافة أسعار منتجاتها داخل السوق المصري، حيث ارتفعت سجائر إل إم بأنواعها لسعر 39 جنيها، أما ميريت بأنواعها لتكون 59 جنيها، ومرلبورو بأنواعها لتسجل 54 جنيها، ومرلبورو crafted بأنواعها 44 جنيها، لذا حان الوقت الذي تسعى فيه للإقلاع عن التدخين وليس الأمر بسبب الأسعار فقط بل بسبب خطورة التدخين على الصحة.

وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم والصيام لأكثر من 14 ساعة خلال اليوم نرصد لك نصائح تساعدك في تنفيذ هذا القرار .

من المهم العثور على استراتيجيتك الخاصة للإقلاع عن التدخين. طرق مختلفة تناسب مختلف الناس.

حدد موعدًا للإقلاع عن التدخين

سيمنحك بعض الوقت في الأسبوعين المقبلين وقتًا للاستعداد. أضفه إلى التقويم الخاص بك كتذكير.

اكتب سبب رغبتك في الإقلاع

يمكنك استخدام هذه الأسباب لتذكير نفسك بسبب قيامك بذلك.

استعد للتعامل مع الرغبة الشديدة والانسحاب

تحدث مع طبيبك حول الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها.

ضع قائمة بمحفزات التدخين

المواقف والعادات والمشاعر التي تجعلك ترغب في الوصول إلى سيجارة. خطط لكيفية التعامل مع هذه الأمور واستمر في السيطرة.

- اجعل منزلك وسيارتك "مناطق خالية من التدخين"

الولاعات، علب السجائر الاحتياطية... كلهم ​​بحاجة للتخلص منهم

اختر طريقتك

أخبر أصدقائك وعائلتك أنك استقال، اتصل بخط Quitline عندما تحتاج إلى بعض التشجيع، وانضم إلى مجتمع عبر الإنترنت.

إذا لم تنجح في البداية ...

بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يستغرق الأمر عدة محاولات للإقلاع بنجاح. إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص ، فلا تيأس ، استمر في ذلك.

التعامل مع الانسحاب

النيكوتين دواء وعندما تتوقف عن التدخين ستعاني من أعراض الانسحاب. هذه تختلف من شخص لآخر، ولكنها ليست خطيرة وعادة ما تنخفض مع مرور الوقت.

قد يكون الإقلاع عن التدخين من أصعب الأشياء التي يمكن أن يفعلها الإنسان ، لكنها مجزية، يقول معظم المدخنين إنهم يرغبون في الإقلاع عن التدخين، وربما حاولوا مرة واحدة على الأقل، بعضها ناجح في المرة الأولى، لكن البعض الآخر حاول عدة مرات قبل أن يستسلموا أخيرًا للأبد.