محاكمة ترامب.. ترقب لأمر حظر نشر في القضية العالمية

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهاما جنائيًا على الإطلاق، ودفع بأنه غير مذنب في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية، ولكن كيف سيواجه ترامب الأزمة؟.

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأنه على الرغم من أن هذه التهم عادة ما يتم التعامل معها على أنها جنح أقل خطورة، إلا أن ترامب متهم بارتكاب جنايات - وهي جرائم أكثر خطورة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن.

صمت إجباري لترامب

تتعلق التهم بتورط ترامب في مدفوعات مالية صامتة للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأوضحت الإذاعة البريطانية، أن المحاكمة التي يتتظرها الرئيس السابق قد تستمر لأشهر - وبالتأكيد ستشهد محاولات الفريق الدفاعي لترامب من أجل إسقاط القضية.

وتكهن خبراء قانونيون بأن القاضي قد يفرض ما يسمى بـ "أمر حظر النشر" على ترامب - ويمنعه وفريقه القانوني من مناقشة هذه القضية علنًا.

وأكدت الإذاعة البريطانية، أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وجه انتقادات إلى المدعي العام في مانهاتن ، ألفين براج ، ووصفه بأنه "حيوان" و "مختل عقليًا منحطًا".

وفي جلسة الاتهام يوم الثلاثاء، لم يُصدر أي أمر حظر نشر، وقال القاضي ميرشان إنه لن يفرض أي أمر "في هذا الوقت حتى لو طُلب منه ذلك"، لكنه قال في تصريحات واضحة للرئيس السابق: "يرجى الامتناع عن الإدلاء بأي تعليقات أو الانخراط في سلوك من شأنه التحريض على العنف أو إثارة الاضطرابات المدنية أو تعريض سلامة أو رفاهية أي فرد للخطر".

بعد حوالي 5 ساعات، أدلى ترامب بتعليقات انتقد فيها القاضي والمدعي العام بالاسم، وفي كلمة ألقاها بين أنصاره في منزله في فلوريدا، انتقد القاضي ميرشان ووصفه بأنه "قاض يكره ترامب مع زوجة وعائلة تكره ترامب" وبراغ وصفه بأنه "محامي مقاطعة فاشل" يجب أن يحاكم هو نفسه.

وأوضحت الإذاعة البريطانية، أنه في حال فرض القاضي ميرشان أمر حظر النشر في المستقبل وانتهكه فريق ترامب ، فسيتم احتجاز الرئيس السابق بتهمة ازدراء المحكمة ، والتي قد تأتي بغرامة قدرها 1000 دولار وعقوبة تصل إلى 30 يومًا من السجن، أو كلاهما.