الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصف عدد من الطرق في مركز بلطيم بكفر الشيخ

رصف طرق بلطيم
رصف طرق بلطيم

أكد اللواء محمد الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، القيام بمشروعات الرصف الجاري تنفيذها في إطار خطة المدينة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المدينة لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وأوضح رئيس مركز بلطيم، أنه تابع اليوم الخميس، أعمال الرصف الجارى تنفيذها بطريق مدخل المدينه الذي يربط بين رافد الدولي وطريق جمال عبد الناصر ،موجهاً جميع المسئولين بالإشراف المباشر والتواجد الميدانى لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول ، وضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة ومتابعة المشروعات بصفة دورية للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

كما شدد رئيس مركز بلطيم، على ضرورة الانتهاء من الاعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة ، موضحاً إن مشروعات الرصف تأتى فى مقدمة المرافق التى تحرص المدينة على تنفيذها وتوليها اهتماماً كبيراً ، كما تعمل على تقديم وإتاحة كافة أوجه الدعم لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك تيسيرا للحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

كما  تابع اللواء محمد عمرو الفداوى رئيس مركز و مدينة بلطيم، استعدادات الحمله الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات الثقيلة والسيارات وسيارة المكبس والآلات والجرارات ،والمكنسة، تمهيداً لبدء العمل اليومى ، وذلك من خلال القيام بأعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات.

وشدد على إنهاء الأعمال وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم رفع النظافة من منطقه المساكن الشرقيةومسح الشوارع بها ومسح الكورنيش بالمكنسه  وطريق بلطيم الحامول والمنطقه الغربيه والشرقية، وكذلك امام ساحه القوات المسلحة ،وأيضا أمام شركة الكهرباء، والمستشفى، والكورنيش ومنطقة السوق القطاعي والهضبة والطريق الدائري بحري ومنطقه القدس وقص الأشجار وتقليمها. 
 

بلطيم حملات نظافة كفر الشيخ طرق شوارع

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