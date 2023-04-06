محافظ أسوان يكلف مركز التدريب والتنمية المهنية بمواصلة الدورات التدريبية لتأهيل العاملين

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة تنظيم الدورات التدريبية بواسطة مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، لتأهيل العاملين للتعامل الفورى والسريع مع أى معاملات، ولأداء الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة.

وجاء ذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للارتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بديوان عام المحافظة، وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات سواء للمديرين أو الموظفين.

وأكد محافظ أسوان أن ما يتم تنفيذه من دورات تدريبية يتواكب مع ما شهدته المحافظة من تحقيق طفرة هائلة فى مجال التحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بدعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام ميكنة كافة القطاعات الحكومية بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أقل وقت ممكن.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية يتم بشكل مستمر استكمال البرامج التدريبية التثقيفية والتأهيلية للعاملين التابعين للجهاز الإدارى بالمحافظة حيث يتم التدريب على حزمة من التطبيقات بأحدث الإصدارات وتطوير مهارات العاملين فى مجال التحول الرقمى.

ولفتت أنه يتم تنفيذ هذه البرامج على أيدى مدربين متميزين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال التدريب لصقل مهارات المتدربين ، وتعريفهم وإمدادهم بكافة البرمجيات المطلوبة لأداء أعمالهم المنوطة لهم على أكمل وجه.