الأوقاف تعدد إنجازاتها في الربع الأول من 2023

قالت وزارة الأوقاف، إنها حققت خلال الربع الأول من عام 2023، عددًا من الإنجازات المهمة، والتي من أهمها الاستعداد لشهر رمضان الكريم بإعداد خطة دعوية غير مسبوقة خلال الشهر الكريم، وافتتاح (517) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا.

وأضافت الأوقاف في بيان لها اليوم الخميس، أن الوزارة حققت خلال الربع الأول من العام الجاري إنجازات عدة، من بينها تحقيق أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية، وتحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادة مالية قدرها 400 جنيه في بدل صعود المنبر.

وتابعت الأوقاف، تنفيذ 114 برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا لعدد 8800 إمام وواعظة وإداري، بجانب إصدار 15 مؤلفًا ومترجمًا، وافتتاح 517 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا، وفرش 1149 مسجدًا، وأكثر من 820 ألف جنيه مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصداراته، بجانب صرف أكثر من (60) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع ، وتوزيع 244 طنًّا لحوم الأوقاف لـ244 ألف أسرة.