تشارلز إليناس: زيارة رئيس قبرص لمصر ولقائه رئيسها يحمل دلالات مهمة

قال تشارلز إليناس، الباحث والخبير القبرصي في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، إن هناك علاقة وثيقة تربط مصر وقبرص، مؤكدا أهمية زيارة الرئيس القبرصي الجديد نيكوس خريستودوليدس إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف إليناس في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الزيارة مهمة جدا، فقد اختار الرئيس القبرصي الجديد مصر لتكون الدولة الثانية التي يزورها بعد اليونان، منذ توليه الرئاسة، وهذا يدل على العلاقة الوثيقة للغاية بين البلدين.

وقال الباحث القبرصي إن التعاون بين البلدين في مجال الغاز أمر مهم، فقبرص لديها غاز للتصدير ومصر لديها بنية تحتية للتصدير بسعة ضخمة وسوق داخلي كبير للغاية للغاز، ومع ذلك، فإن كيفية تقدم هذا الأمر يعتمد على أسواق الطاقة الأوروبية والعالمية وخطط شركات النفط والغاز الكبرى التي تشغل حقول الغاز.

وأشار إليناس إلى أن مصر تبرز بقوة في خطط الاتحاد الأوروبي الطموحة للهيدروجين الأخضر وليس الغاز فقط، ونتيجة لذلك فإنها تجتذب اهتمامًا كبيرًا واستثمارات لتطوير هذه الصناعة مشيرا إلى أن جلب الهيدروجين إلى أوروبا يعد جزءًا مهمًا من هذه الخطط وهنا تكمن أهمية منتدى غاز شرق المتوسط، حيث سيلعب دورًا مهمًا في المساعدة على تسهيل التعاون بين دول شرق البحر المتوسط خاصةً عندما تكون خطوط الأنابيب البحرية موجودة و الأمر نفسه ينطبق على الكابلات الكهربائية التي يجب أن تعبر حدود الدولة.

وتعليقا على أهمية التعاون بين مصر وقبرص في منطقة المتوسط والعلاقات مع أوروبا، أوضح أن هذا جزء من العلاقة القوية بين البلدين، وخاصة دعم قبرص لمصر ومصالحها مع المفوضية الأوروبية وفي الاتحاد الأوروبي.