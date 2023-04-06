سكرتيرمساعد محافظة أسوان يترأس اجتماعا لمتابعة مستويات العمل بمشروعات «حياة كريمة»

عقد العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان، اجتماعاً تنسيقياً، وذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة".

وحضر الاجتماع مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات، بجانب مسؤولي المنطقة العاشرة للطرق ووحدة حياة كريمة.

وقد أوضح السكرتير العام المساعد، أنه تم مناقشة التدخلات بين مختلف القطاعات المعنية ووضع الحلول المناسبة لحل المشكلات، ودفع معدلات العمل ومنها التشديد بالبدء بأعمال نقل كابل الكهرباء بعيداً عن مناهيل الصرف الصحى الجارى إنشاؤها بطريق (توشكى/وادى النقرة) بمركز نصر النوبة ، وذلك تمهيداً لإستكمال أعمال رصف الجزء المتبقي من الطريق بطول 15 كم.

و أكد السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بالمرور الميدانى لتفقد الأعمال الجارية من أرض الواقع لنقل كابل الكهرباء ومتابعة معدلات التنفيذ لباقى الأعمال لضمان الانتهاء من مشروع رصف هذا الطريق الرئيسى بإجمالي أطوال 50 كم فى أقرب وقت.

- مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية

بينما أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان تم مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بقرى وادى النقرة بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 توابع بإجمالى 18 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروعات تطوير مدرستى الكرامة التجارية والحكمة للتعليم الأساسى ، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى الحكمة والكرامة والآمال والمنار والبراعم وذلك بنسب 100 %، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف بنسب 98 %، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة الإطفاء بقرية الآمال، ومشروع خطوط وشبكات الصرف الصحى بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 95%.

وتابع أنه تم تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الكرامة بنسبة 70%، وأيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء وحدة التضامن الاجتماعى بقرية الحكمة، ومد خطوط الفايبر والغاز الطبيعي والكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تراوحت ما بين 52 إلى 60 %.