فحص 1535 مريضا بقرية أبيس الثانية ضمن قافلة طبية مجانية في الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية أبيس الثانية على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 4، 5 أبريل الجاري، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام ، والعيون، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 62 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل بالوزارة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1535 مريض من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 19 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا مسامير، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال يومي العمل إجراء 102 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و80 تحليلا بمعمل الطفيليات، و15 أشعة سينية، و15 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 118 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لـ665 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

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