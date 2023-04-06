«مكافحة الإدمان» يختتم دورى «أنت أقوى من المخدرات»

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دوري رياضيًا لشباب الجامعات والمعاهد العليا تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بالتعاون مع الإدارة العامة للمعاهد العليا بوزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبمشاركة 160 طالبا من الفرق الرياضية في المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.

‏وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن دوري طلاب الجامعات تضمن أيضا بجانب الأنشطة الرياضية المختلفة العديد من الجلسات الحوارية والتثقيفية على مدار ثلاثة أيام، منها جلسات عن تصحيح المفاهيم المغلوطة ومشكلة المخدرات وخطورة المواد المخدرة المختلفة، مع التركيز علي التداعيات الخطيرة للمخدرات التخليقية وآليات التطوع والانضمام لرابطة متطوعي الصندوق، ومحاضرات لتأهيل هؤلاء الطلاب والطالبات كقيادات للعمل التطوعي، وزيادة قدراتهم المعرفية والمهارية بأضرار تعاطي المواد المخدرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى حرص وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وخلال ختام فعاليات الدوري، سلم الدكتور عمرو عثمان، الفريق الفائز في المباراة الختامية من دوري الطلاب كأس البطولة.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من إطلاق الدوري الرياضي هو تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات لا سيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازى مع تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لرفع الوعى لدى طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة.

وأكد وجود مقرات للصندوق "بيوت التطوع" داخل العديد من الجامعات المصرية، تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشكلة الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى البعض المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد فى تنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023" للصندوق مجانا وفى سرية تامة.