الردة بـ10700 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينية 19200 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة البرازيلية 19200 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة الأوكرانية 18200 جنيه، وسجل سعر إردب الذرة الرفيعة المحلية 1770 جنيها، فيما سجل سعر إردب الذرة الشامية 2000 جنيه.

وبلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ذرة أرجنتينية 19800 جنيه، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 36300 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 34500 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 35500 جنيه، بينما بلغ سعر طن أعلاف صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا فول فات محلي 36500 جنيه أرضه، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، في حين بلغ سعر طن صويا هاي فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36% 24000 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين مستورد 47000 جنيه، فيما بلغ سعر طن طن جيلوتين محلي 46800 جنيه، وسجل سعر طن ردة برين محلي 10700 جنيه، فيما سجل سعر طن النخالة الخشنة 10900 جنيه «الشيكارة زنة 40 كيلو موحد»، وسجل سعر حمل تبن 570 جنيها، وسجل سعر قيراط البرسيم 850 جنيها.

- أسعار أعلاف الدواجن

سجل طن أعلاف بادي 25000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 24950 جنيها للطن. في حين سجل طن العلف ناهي 24800 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى 24600 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض 22000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% 21800 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 21600 جنيه للطن. وبلغ سعر طن علف بياض 14% 21350 جنيها.