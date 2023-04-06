مصدر لـ«الدستور»: بدء اختبار توربينات محطة الضبعة النووية 2025

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنه من المقرر أن يبدأ الاختبار الأولي لتوربينات مشروع المحطة النووية الأولى السلمية لإنتاج الكهرباء في مصر بمدينة الضبعة بنهاية عام 2025، كاشفًا عن الجدول الزمني لمراحل الحصول على تراخيص المحطة النووية المصرية التي تنفذها الشركة الروسية روساتوم، والذي يتضمن ست مراحل تبدأ بتراخيص الموقع وتنتهي بتراخيص تكهين المحطة وخروجها من الخدمة.

وأوضح المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ"الدستور"، أن المرحلة الأولى لتراخيص المحطة النووية الأولى السلمية لإنتاج الكهرباء في مصر كانت ترخيص إذن قبول موقع المحطة النووية في مدينة الضبعة في مطروح، والذي تقدمه هيئة المحطات النووية كونها المالك والمشغل المستقبلي للمشروع النووي، موضحًا أن هذا الترخيص يستغرق 12 شهرًا منذ التقديم عليه وفقًا للتشريعات المحددة للمراحل الرئيسية في عمر المحطة التي يلزم فيها ترخيص أو تصريح من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وأضاف المصدر: «تتعلق المرحلة الثانية بترخيص الحصول على إذن بدء الإنشاءات الخاصة بالبنية التحتية في موقع المحطة النووية، وتستغرق هذه المرحلة نحو عام ونصف العام (18 شهرًا) منذ الحصول على ترخيص قبول الموقع».

وتابع المصدر في الحديث عن مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية الأولي السلمية لإنتاج الكهرباء في مصر بمدينة الضبعة قائلًا: "وتتعلق المرحلة الثالثة بالحصول على ترخيض إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل التجريبي للمحطة النووية، وتستغرق هذه المرحلة ستة أشهر (6 أشهر)، فيما تتعلق المرحلة الرابعة بالحصول على ترخيص إذن تحميل الوقود النووي للمحطة، وكذلك وصول المحطة النووية لحالة الحرجية (وهي الحالة التي تنتقل فيها المحطة النووية من مرحلة الثبات أي الصفر إلى التشغيل) وتستغرق هذه المرحلة للحصول على الترخيص شهرين".

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الخامسة وهي تعد المرحلة الأخيرة، لكونها تتعلق بالحصول على ترخيص التشغل التجاري، وتستغرق هذه المرحلة للحصول على الترخيص ستة أشهر (6 أشهر) بعد الانتهاء من فترة التشغيل التجريبي، بينما المرحلة السادسة هي حالة استثنائية نظرًا لكونها تتعلق بالحصول على ترخيص بإذن خروج المحطة النووية من الخدمة (لسبب ما أو التكهين) ويستغرق هذا الترحيص نحو اثني عشر شهر (12 شهرًا) تنقضي من تاريخ التقديم على الترخيص.

يرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطًا مباشرًا باستخراج التراخيص التي تهدف إلى ضمان سلامة المحطة من خلال استيفاء كافة الوثائق القانونية اللازمة. ستؤدي هذه العملية إلى الحصول على جميع التراخيص والأذون المطلوبة لقبول الموقع والإنشاء والتشغيل.

ويعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030.