محطة صرف صحى «الشوكا» بسوهاج تحصل على شهادة «TSM»

حصلت محطة رفع صرف صحى "الشوكا" بسوهاج، بطاقة تصميمية ٢٠ لترا لكل ثانية، وشبكة صرف صحى الشوكا التى يبلغ طولها ٢٢٥٥٠ مترا، على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" التي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وجاء في بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تجديد الشهادة الدولية لمحطة مياه أولاد سالم المرشحة بمركز دار السلام للمرة الثانية التى تبلغ طاقتها التصمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم، وأن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.



وأوضح المهندس حسام الدين طه، مدير الإدارة الفنية المستدامة بالشركة، أنه حصلت ١٠ محطات مياه شرب على تلك الشهادة التى تبلغ إنتاجيتها ٣٤٩٢٠٠ متر مكعب/ يوم بنسبة 65% من المياه السطحية، كما حصلت 5 محطات صرف صحى على تلك الشهادة التى تبلغ طاقتها 135224 مترا مكعبا لكل يوم تمثل 54% من إجمالى مياه الصرف الصحى، مؤكدا أن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.