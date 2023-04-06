الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي بنجر السكر خلال أبريل

محصول بنجر السكر
محصول بنجر السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر):
استمرار فطام المساحات المقرر حصادها تبعا لبيان شركة السكر تبعاً لطبيعة الأرض ودرجة الحرارة.
تقليع الزراعات المتبقية من العروة المتوسطة وتنظيف الجذور من الطين والعرش وتكوم استعدادا لتوريدها للمصنع. 
العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر): 
يستمر فطام المساحات المقرر حصادها ويتم تقليع الزراعات التي تم إخطار الشركة بتقليعها وتجهيزها للتوريد خلال 24 ساعة من التقليع.
تجميع العرش الأخضر واستخدامه كعلف للمواشي ويفضل خلطها بالتبن والدريس.
ملحوظة وقد يمتد موسم التصنيع حتى شهر مايو ويتم حصاد الزراعات تحت التوريد ولا يجب الحصاد بدون إخطار من الشركة لتفادى ترك البنجر تحت الشمس مما يتسبب فى جفاف الجذور وتدهور السكر. 
في الأرض الصحراوية 
تضاف محسنات القوام كالطمي والأسمدة العضوية في خنادق أسفل مرقد البذرة لتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالماء. 
ملحوظة: بالأراضي الصحراوية يضاف السماد النتروجينى في 4 دفعات: الأولى عند الزراعة، والثانية بعد الخف، والثالثة والرابعة بعد شهر ويحتاج الفدان إلى  120 كجم آزوت – و يزداد معدل إضافة البوتاسيوم إلى 70 كجم للفدان.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر شهر

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