الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران والسعودية تتفقان على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات

من اللقاء
من اللقاء

أصدر وزيرا خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، والسعودية فيصل بن فرحان، بيانا مشتركا، خلال لقائهما اليوم الخميس في الصين.

ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية نص البيان المشترك لوزيري الخارجيتين وجاء فيه: 

في ختام مباحثات وزيري الخارجية في الإيراني والمملكة العربية السعودية في العاصمة الصينية.

وفي ضوء ما تضمنه البيان الثلاثي المشترك لكل من إيران، المملكة العربية السعودية والصين الصادر بتاريخ 10 مارس 2023 بشأن استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وايران، وفي إطار التنسيق بين البلدين حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما جرت في العاصمة بكين بتاريخ 6 أبريل 2023 مباحثات بين  حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية ايران والأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، أكد الجانبان خلال المباحثات أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد الجانبان حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 2001/4/17، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 1998/5/27. 

واتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد ومواصلة التنسيق بين الوفود الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشیرة العمرة.

وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأكدا استعدادهما لبذل كل ما يمكن لتذليل أي عقبات تواجه تعزيز التعاون بينهما.

كما اتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها ودولها.

وفي ختام الاجتماع، عبر الجانبان عن شكرهما وتقديرهما للجانب الصيني على استضافة هذا الاجتماع.

وجدد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الدعوة الموجهة لحسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية ايران، لزيارة المملكة وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة السعودية الرياض.

من جانبه، رحب حسين أمير عبداللهيان بالدعوة، ووجه دعوة للأمير فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة إيران وعقد اجتماع ثنائي في العاصمة طهران، ورحب الوزير السعودي بالدعوة.

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