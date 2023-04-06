الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة صينية تشيد بالحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية فى الأهرامات

صورة من الحفل
صورة من الحفل

أشادت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية بفعاليات الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية التي تم تنظيمها في مسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، على هامش زيارة وزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، وقالت إنها خطفت أنفاس مئات الحاضرين.

قال التقرير، أحيا فنانون من الصين ومصر، أمس الأول حفلًا موسيقيًا جماهيريًا على خلفية الأهرامات الكبرى وأضاء أبوالهول بالمصابيح الفضية، ساحرة مئات المشاهدين بالألحان الجميلة.

وشوهدت لافتات كتب عليها "دع الصداقة الصينية المصرية تسير إلى الأمام مثل نهر النيل" في مكان إقامة الحفل الشعبى الصينى المصرى، مرحبة بضيوف هذا المعرض الفريد الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة والسياحة الصينية، ووزارة السياحة والآثار المصرية، والسفارة الصينية في مصر.

حضر الحفل وزير الثقافة والسياحة الصينى هو خه بينغ، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى، والسفير الصينى لدى مصر لياو لى تشيانغ ، وحوالى 600 شخص آخرين من البلدين.

يذكر أن المرجع الذى عزفه موسيقيون من الأوركسترا التقليدية الوطنية الصينية يتضمن الأدبيات الكلاسيكية والأعمال المبتكرة للموسيقى الصينية التقليدية مثل سباق الخيل إيركو يونيسون وسباق الخيل بالإغريق الكبير والطبول ومظلة الأداء والسحلبية وموسيقى الحجرة دونهوانغ.

كما شارك فنانون صينيون وعرب بتقديم انطباع عن الورود، حيث عزف على آلة البيبا الصينية في فرقة مع العود العربي تكريمًا لأصلها، فأنتجت ألحانًا مثيرة حيرت الجمهور.

من جانبه أشار عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن تنظيم هذا الحفل، والذي جاء بالتعاون مع الجانب الصين، يعكس عمق العلاقات السياحية والثقافية بين البلدين ويبرز جانبًا كبيرًا من التشابه الموجود بين الثقافة والحضارة المصرية ونظيرتها الصينية.

 ولفت إلى "أن العرض الموسيقي الذي تم تقديمه اليوم عكس أيضًا مدى التقارب والتشابه الكبير بين العديد من الآلات التى تستخدمها الفرق الصينية، ومثيلتها التى تستخدمها فرق الموسيقى العربية والشرقية في مصر والوطن العربي".

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