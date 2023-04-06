مدحت عبد الهادى مديرًا فنيًا مؤقتًا للزمالك بعد تعثر الاتفاق مع هيرليتش

انتهى مسؤولو الزمالك من تشكيل الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى مسؤولية تدريب الفريق الأبيض، بعد تعثر المفاوضات مع المدير الفني الألماني هايكو هيرليتش، على تولي تدريب الزمالك في الفترة الحالية بالرغم من وصول المدرب إلى مصر مؤخراً لحسم المفاوضات بعدما وافق مبدئياً على قبول المهمة.

‏ويتكون تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك من

مدحت عبدالهادي مديرًا فنيًا

أحمد مجدي مساعدًا

محمد عبدالمنصف مدربًا لحراس المرمى

عبدالواحد السيد مديرًا للكرة

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني الجديد مهمة قيادة الزمالك بداية من مران اليوم الخميس.

يذكر أن تعثر المفاوضات مع هيرليتش جاء بسبب عدم الاتفاق بين الطرفين على الشرط الجزائي.