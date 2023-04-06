الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر عن مواجهة الرجاء: ندرس المنافس جيدًا

كولر
كولر

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة 23 من بطولة الدوري.

وقال كولر في تصريحات عقب المباراة بشأن مواجهة ربع نهائي دوري الأبطال "نادي الرجاء البيضاوي المغربي يمتلك فريقًا قويًا للغاية بكل تأكيد، وجماهير عريضة، ولكننا سنقوم بدراسة هذا الفريق خلال الفترة المقبلة بالفيديو، ونشاهد مبارياتهم السابقة للحكم عليهم بشكل جيد للغاية".

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط.

السويسري مارسيل كولر الاهلى الرجاء البيضاوى دورى ابطال افريقيا

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