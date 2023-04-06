تشافي عن الخسارة برباعية: ريال مدريد أبطال أوروبا.. عندما لا تقتلهم يقتلونك

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، على هزيمة فريقه أمام ريال مدريد، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بانتصاره الكاسح على مضيفه برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إياب نصف النهائي.

أهداف ريال مدريد تعاقب على تسجيلها البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما بواقع 3 أهداف، ليُهين الفريق المدريدي، غريمه الكتالوني، في عقر داره.

وبذلك ضرب ريال مدريد موعدًا مع أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو المقبل.

ماذا قال تشافي بعد هزيمة برشلونة ضد ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا؟

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عندما تكون كرة القدم متكافئة ، عليك الاستفادة من هذه اللحظات.. لم نفعل ذلك في الشوط الأول وفعلوا هم ذلك في الشوط الثاني. لقد كانوا متفوقين بلا أعذار.. إنها هزيمة صعبة الهضم".

وأضاف:"سبب هبوط الأداء بين الشوطين الأول والثاني؟ الهدف الثاني عاقبنا كثيرا، ركلة الجزاء ايضا، السبب هو التفاصيل.. لم نستغل اللحظات التي مررنا بها ، وكما قلت في مؤتمر صحفي سابق ، كان ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا.. إنه بطل دوري أبطال أوروبا ، فريق عظيم".

وأردف:"هل الهزيمة ستضرنا؟ وكيف لا تضرنا؟ لأننا ننافس حتى النهاية، في الشوط الأول كنا جيدين للغاية، لكن هذا ما قلته، كرة القدم تدور حول لحظات ما، ولم نستعلها".

واستطرد:"إنها ليلة صعبة الاستيعاب لأن هذه هي كرة القدم وقلت بالأمس أن ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظاً. لقد كنا جيدين ، لكننا أخطأنا بعد 0-2 في الشوط الثاني. علينا أن نتعلم كيف نتنافس بشكل أفضل. من وجهة نظري إنها نتيجة صعبة ، لكن علينا التركيز على الدوري ولا يمكننا القول سوى إن ريال مدريد فريق رائع، إنهم أبطال الدوري ودوري الأبطال ولا يسامحون. عندما لا تقتل مدريد ، فإنهم يقتلونك.. علينا أن نتعلم من أخطائنا في المستقبل".

وأكمل قائلًا: "علينا أن ننافس بشكل أفضل، كان بإمكاننا إيقاف النتيجة عند 2-0، الفريق قدم كل شيء في الشوط الأول، كان الشوط الثاني سيئًا للغاية ، لكن علينا النهوض ، وغدًا سننهض بكل الأمل في الفوز على جيرونا".

وتحدث قائلًا: "هي هزيمة قاسية، والأسوأ أنها أمام منافسنا، لكنني متفائل، يجب أن نكون متفائلين، فزنا العام الماضي ضدهم بنتيجة 4-0 ولم نفز بأي شيء، هذا العام خسرنا بنفس النتيجة، لكن يمكننا الفوز بالدوري، ليست أسوأ ليلة لي، عشت ليالي أسوأ لم نأت فيها للمنافسة.. عليك أن تتذكر أين كنت العام الماضي.. للفوز بالألقاب في إسبانيا عليك أن تفوز على ريال مدريد إذا كنت تريد الفوز وقد تنافسنا ضدهم هذا العام، إنها ليلة صعبة".

وعن التوتر بين لاعبي الفريقين في نهاية المباراة، قال:" العجز بسبب عدم اللعب في النهائي، أمر طبيعي، لكننا نطلب من ريال مدريد الهدوء والاحترام".