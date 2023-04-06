الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير دولي: شركات الضيافة الفندقية البريطانية تعاني من مشاكل بالتدفق النقدي والاستثمارات

أرشيفية
أرشيفية

أظهر مسح لغرفة التجارة البريطانية، أن شركات الضيافة والتجزئة في المملكة المتحدة، أكثر عرضة للإبلاغ عن تدهور في التدفقات النقدية والاستثمارات ودوران الأعمال، من الشركات في القطاعات الأخرى، وفقا لصحيفة "ذي هيرالد" الأسكتلندية.

وأظهر استطلاع الغرفة، أنه على الرغم من أن الثقة بين الشركات قد تحسنت، فإن معظم الشركات لا ترى أي تحسن في ظروف العمل، فمن بين أكثر من 5200 شركة شملها الاستطلاع، شهدت 34٪ فقط زيادة في المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما سجلت 24٪ انخفاضًا و41٪ لم تشهد أي تغيير.

- المرافق عامل يقود إلى ارتفاع الأسعار

كما أفاد حوالي 87٪ من شركات الضيافة أن المرافق عامل يقود إلى ارتفاع الأسعار، بينما أشار 86٪ من الشركات المصنعة إلى المواد الخام، وأفاد ثلاثة أرباع المستجيبين بعدم وجود زيادة في الاستثمار في المصانع والمعدات.

وقالت الغرفة، "لم يكن هناك تحسن ملحوظ في الاستثمار على مدى السنوات الست الماضية، فقط ربع الشركات تخطط لزيادة الاستثمار في الربع الأول من عام 2023، وهو نفس المستوى كما ورد في الربع الثاني من عام 2017".

وأعلن المدير العام للغرف البريطانية شيفون هافيلاند ،أن الميزانية لم تذهب بعيدًا بما يكفي لتغيير الطلب على النمو ، الذي لا يزال منخفضًا، وفشلت الحكومة في معالجة بعض القضايا الرئيسية التي تمنع الشركات من التراجع عن إمكاناتها، ولا سيما تكاليف الطاقة وسوق العمل الضيق التي لا تزال من أهم اهتمامات الأعمال.

وقال أن حزمة دعم الطاقة الجديدة للحكومة تمثل انخفاضًا بنسبة 85٪ في المساعدة المالية المتاحة للشركات، ونكرر دعواتنا لزيادة الدعم المستهدف لتلك الشركات التي هي في أمس الحاجة إليه، وأن أزمة الطاقة التي تواجهها الشركات والأسر وجهان لعملة واحدة.

2023 التدفق النقدي التجارة البريطانية الشركات المصنعة الضيافة الفندقية الطاقة الجديدة

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