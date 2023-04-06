انتصار: الحب أجمل ما فى الحياة

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها تحب لعب رياضة الجمباز منذ صغرها، مشيرة إلى أنها شاركت في الكثير من البطولات المحلية.

رأي عام

وأكدت الفنانة بدرية طلبة، خلال لقائها ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر فضائية "تن"، أنها كانت تلعب الجمباز بحكم دراستها الجامعية، معبرة: "كنت حريصة إني آجي البرنامج النهاردة بالصور اللي تثبت إني كنت بلعب جمباز".

لعب الجمباز

وفي سياق متصل، سخرت الفنانة انتصار من حديث الفنانة بدرية طلبة: "كانت بتلعب في حصة الألعاب وفاكرة إنها بتلعب جمباز، بقالي 3 سنين بطلب من بدرية طلبة تديني صورة تثبت أنها بتلعب جمباز".

وأضافت في حديثها، أن الحب أجمل ما في الوجود، فهو هبة من الله سبحانه وتعالى.