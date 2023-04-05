«رسالة الإمام» الحلقة 14.. هل كان الرسول في حاجة للمشورة؟ الشافعى يجيب

في أحداث الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام الذي يحاكي سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي يلعب فيه دور البطولة الفنان خالد النبوي.

تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل رسالة الإمام

ويظهر الإمام الشافعى رفقه طلابه داخل المسجد فى إحدى حلقات العلم، معتذرًا عن التأخير قائلاً: “درسنا اليوم عن المشورة، حيث قال جل ثنائه وشاورهم فى الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله وقال تعالى أيضا وأمرهم شورى بينهم وروي عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: ”ما شاهدت أحداً قط، أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله (ص)".

◘ سؤال للإمام الشافعي

ووجه أحد الطلاب سؤالاً إلى الإمام الشافعي قال فيه: “هل كان النبى (ص) الذى يتلقى الوحى فى حاجة إلى المشورة من أى شخص كان، فرد الشافعى وهو ينظر إلى طلاب العلم فى المسجد هذا المجادل لو ناظر الشيطان لغلبه، وأقول أن النبى لم يكن فى حاجه إلى مشاورة أصحابة كما قال أبو الحسن البصرى، لكن النبى أراد أن يضع القاعدة لكل من يأتى بعده، للناس والحكام وأولى الأمر، إذا كان الرسول يشاور فعلى الجميع أن يشاور، واذا كان على الحاكم أن يقوم بأمر ما ويحتمل هذا الأمر وجوه متعددة أو به مشكل، وجب عليه السؤال والمشورة، ومن عليه أن يأخذ بمشورته؟، وأجاب "الشافعى" قائلا : هذا هو السؤال، وهذه هى العقدة والمشكلة، لأن للمشورة قواعد، أولاً عليه أن لا يشاور جاهلاً، لأنه لافائدة فى مشاورة جاهل، وأن لا يشاور عالم غير أمين، فلماذا إذن؟: لأنه يضل، فعالم غير أمين يضل، وألا يشاور من يختاره هواه وأمرهم شورى، أى لا يبرمون أمراً قبل أن يتشاورو، ويشاور بعضهم بعضاً كما قال جل ثناهُ:"وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14

يذاع رسالة الإمام خلال الموسم الرمضاني على منصة Watch IT وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرًا محمودًا.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".