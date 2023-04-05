وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بوحدتي روافع القصير و الكوامل بحري

تفقد اليوم الأربعاء الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في حضور الدكتور مايكل وديد مدير الإدارة الصحية بسوهاج سير وانتظام العمل بالوحدة الصحية بروافع القصير لمتابعة سير العمل بها و انتظام العاملين والكوادر الطبية.



أشاد وكيل وزارة الصحة بالإنضباط و تواجد العاملين و مستوي النظافة ومكافحة العدوي مشيدا بإقبال المواطنين علي الوحدة حيث تفقد عيادة تنظيم الأسرة و عيادة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة كبار السن ،وتفقد الصيدلية وعيادة الأسنان.



وشدد وكيل وزارة الصحة أثناء التفقد علي ضرورة تحديث ملفات المرضي المترددين علي الوحدة بصورة مستمرة ويوميا، و مراجعة واستكمال بياناتهم على تذاكر العيادات الخارجية، وذلك لسهولة ميكنة الخدمات الصحية و التواصل مع المرضي مستقبلاً.

كما شدد ايضا على استخدام الموارد و المستلزمات المتاحة دون تقصير مع المرضي مناشداً شباب الأطباء أننا هنا لخدمة أهالينا من المرضي مؤكدا علي رسالة الطب السامية والأنسانية .

وفي نفس السياق تفقد ايضا "النجار " وحدة الكوامل بحري وتستضيف قافلة طبية ضمن خطة وزارة الصحة لإقامة قوافل طبية علاجية مجانية ضمن مبادرة«حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقام القافلة علي مدار يومي الأربعاء والخميس 5/6 أبريل 2023.



حيث قام وكيل وزارة الصحة في حضور الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بسوهاج بتفقد العيادات المختلفة والمعمل والأشعة والصيدلية ومتابعة سير العمل بالقافلة كما تفقد باقي الأنشطة الأخرى التي تقدم للمواطنين من خلال القافلة وخدمات التوعية والتثقيف الصحي .

ومن جانبه أشاد " النجار" بانضباط العاملين بالقافلة والتسجيل الدقيق لبيانات المرضى الخدمة المقدمة بها موجهاً بضرورة متابعة المرضى المحولين للمستشفيات المختلفة من خلال القافلة لإجراء الفحوصات المتقدمة المتخصصة والعمليات الجراحية .



كما أضاف ان القوافل الطبيه العلاجية تأتي ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد على إنتقال الخدمة الطبية للقرى والأماكن الأكثر احتياجا لتلك الخدمات وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر عواجة الى ان القافلة تشهد إقبالاً كبيراً من مواطني القرية والقرى المجاورة .