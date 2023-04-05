الأهلى يهزم غزل المحلة بثلاثية ويبتعد بصدارة الدورى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا ثمينا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 23 من بطولة الدوري.

وكان المارد الأحمر قد تقدم عن طريق مصطفى العش في الدقيقة 42 بالخطأ في مرماه وعلي معلول في الدقيقة 58.

واختتم محمد شريف ثلاثية الأهلي في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الأهلي عند 47 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الثامن.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الثانية بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات إلى محمود كهربا يمين منطقة الجزاء ليسدد كرة لكن تصدى لها حارس مرمى فريق غزل المحلة ببراعة.

وفي الدقيقة الخامسة تصويبة من كهربا من يسار منطقة الجزاء بعد تمريرة من علي معلول لكنها ارتطمت بدفاع فريق غزل المحلة.

وسيطر الأهلي على الكرة بعد ذلك لكن بدون أي خطورة على المرمى.

في الدقيقة 18 كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق حسين الشحات لكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 20 تصويبة قوية من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 30 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق خالد عبد الفتاح على رأس حمدي فتحي الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بصعوبة تامة.

في الدقيقة 33 تصويبة من عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بثبات.

في الدقيقة 38 مراوغة رائعة من حسين الشحات من يسار منطة الجزاء لصالح الأهلي وسدد كرة لكنها بعيدة عن المرمى.

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 42 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق علي معلول حاول مصطفى العش تشتيت الكرة لكنها سكنت الشباك.

أحداث الشوط الثاني

كان غزل المحلة قريبا من التسجيل مع بداية الشوط الثاني بعد انفراد كريم مصطفى بالحارس علي لطفي لكنه وضع الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 51 تصويبة رائعة من عمرو السولية من يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

في الدقيقة 55 تصويبة من جابرييل أوروك من خارج منطقة الجزاء لصالح غزل المحلة لكنها بعيدة عن المرمى.

واحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمسة يد على مصطفى العش مدافع غزل المحلة.

وسدد علي معلول ركلة الجزاء أرضية زاحفة على يمين الحارس ليمنح المارد الأحمر الهدف الثاني.

في الدقيقة 61 تصويبة من مروان عطية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها أعلى العارضة.

في الدقيقة 68 اختراق رائع من أحمد عبد القادر من يسار منطقة الجزاء بعد مراوغة محمد جابر ليسدد كرة قوية لكنها بعيدة عن القائم الأيسر.

تصويبة من إيهاب سمير من يسار منطقة الجزاء لصالح غزل المحلة لكنها مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

في الدقيقة 85 تصويبة رائعة من مصطفى العش من يسار منطقة الجزاء لصالح غزل المحلة لكنها ارتطمت بالعارضة.

وتمكن محمد شريف من تسجيل الهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 91 بعد هجوم مرتد لصالح الأهلي عن طريق بيرسي تاو الذي مرر كرة رائعة إلى أحمد قندوسي ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى محمد شريف ليسدد الكرة داخل الشباك.