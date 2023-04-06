الإمارات تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع مغلق بسبب الاعتداءات الاسرائيلية

وجهت دولة الإمارات دعوة إلى مجلس الأمن بالشراكة مع "الصين" لعقد اجتماع مغلق لمناقشة التطورات الواقعة في المسجد الأقصى بعد الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين داخل الحرم القدسي.



وقالت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة: "إن الدولة الإماراتية بالشراكة مع الصين دعت إلى عقد اجتماع مغلق، لمناقشة التطورات الأخيرة المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً اقتحام المسجد الأقصى المبارك"، وذلك عبر الحساب الرسمي للبعثة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



يذكر أن القوات الإسرائيلية استمرت في اعتداءاتها ضد المصلين في المسجد الأقصى، وتطور الأمر لإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت على المصلين أثناء أداء شعائرهم وسط تنديد عربي ودولي وإدانة العنف الإسرائيلي وتحذيرات من التسبب في إشعال الأوضاع.