مجموعة البنك الدولي تعقد مؤتمرًا صحفيًا على هامش اجتماعات الربيع 2023

يعقد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023، مؤتمرًا صحفيًا على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2023.

وأكد مالباس أن هذا المؤتمر سيقدم معلومات محدثة عن جهود مجموعة البنك الدولي لتوسيع نطاق مساندتها وتسريع جهودها لمساعدة البلدان على التصدي للأزمات المتداخلة الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وانعدام الأمن الغذائي وتفاقم آثار تغير المناخ.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، إن هذا المؤتمر سيطلع على وجهات النظر بشأن ما يجب على المجتمع الدولي القيام به للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية في الأوقات الحالية وعلى المدى الطويل.

ويعتزم البنك الدولي غدًا الخميس الموافق 6 أبريل 2023 إطلاق تقرير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم وفي أسعار المواد الغذائية يشكل تحدياً أمام اقتصادات جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل التوقعات بتباطؤ النمو في العام المقبل.

ويشارك في هذا الحدث رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية للمنطقة وتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويبحث آخر تقرير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعمق كيف يمكن حتى للزيادات المؤقتة في أسعار المواد الغذائية أن تحدث آثاراً دائمة عبر الأجيال من حيث التعليم والصحة وآفاق الدخل في المستقبل.

يذكر أن اجتماعات الربيع 2023 سيتم عقدها من 10- 16 أبريل 2023، وتعقد اجتماعات الربيع تعقد كل عام في واشنطن العاصمة، ويشارك فيها لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين لتشجيع الحوار الخلاق فيما بين القطاع الخاص، وأعضاء الوفود الحكومية، وكبار مسؤولي البنك والصندوق.

وعلى هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2023، يعتزم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إطلاق حدثًا يوم 11 أبريل 2023 لمناقشة كيفية التغلب على الديون وتحقيق النمو بالدول، بحضور ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالدول.