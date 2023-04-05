الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الأوقاف» تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة خطباء المكافأة على بند التحسين

الأوقاف
الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف، اليوم، أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من (خريجي الكليات الشرعية – معلمي المعاهد الأزهرية - الحاصلين على درجة الماجستير) من محافظات: (البحيرة - الإسماعيلية – كفر الشيخ - الأقصر).

خطابة بالمكافأة على بند التحسين، وهم:

1. رمضان رجب محمد أحمد كفر الشيخ ماجستير الشريعة الإسلامية.

2. أبو القاسم بكري محمود حسن الأقصر ماجستير الدراسات الإسلامية.

3. عبد العزيز السيد عبد العال السيد الإسماعيلية كلية الشريعة والقانون.

4. محمد عاصم موسى محمد يوسف البحيرة كلية الشريعة والقانون.

5. محمد محمود محمد علي الإسماعيلية كلية القرآن الكريم.

6. ناجي صبحي محمد عبدالفتاح أبوالعينين البحيرة كلية القرآن الكريم.

- وعلى المديريات استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وشددت الأوقاف على المديريات استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو، في حين يُكتفى من العاملين بالمعاهد الأزهرية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله، مع صورة الرقم القومي وصورتين شخصيتين حديثتين.

الأوقاف تعلن أسماء الناجحين أكبر المتقدمين الخطابة

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