الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«واحد من الناس» يدخل الفرحة على سيدة تعاني من شلل رباعي

برنامج واحد من الناس
برنامج "واحد من الناس"

قدم الإعلامي عمرو الليثي، حلقة جديدة من برنامج "واحد من الناس"، والذي يتم تصويره مع بعض الحالات بالشارع يتم اختيارهم بالصدفة.

وسلطت حلقة اليوم والمذاعة عبر فضائية "الحياة"، الضوء على الحاجة "زمزم"، والتي تعاني من شلل رباعي، وتجلس على كرسي متحرك، وتقوم ببيع لعب أطفال بالشارع للإنفاق على نفسها.

سبب اتجاهها للبيع بالشارع

وكشفت خلال الحلقة أنها أردات مساعدة شقيقها الذي تقيم معه على إنفاقها لأنه يعاني من ظروف صعبة، وأن زوجة شقيقها هي من تساعدها في شراء الألعاب لها.

ووجهت رسالة للناس طالبتهم فيها بالرضاء بقضاء الله وحمده في السراء والضراء وفي الصحة والمرض.

وعبر عمرو الليثي، عن سعادته لتصوير الحلقة معها وقام بمنحها مبلغ 8 آلاف جنيهًا، وعبرت عن سعادتها مؤكدة أنها ستقوم بشراء "بضاعة" لرمضان بهم.

واحد من الناس عمرو الليثي شلل رباعي لعب أطفال الشارع تصوير الحلقة

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