الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الاستقرار لن يدوم».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

طقس
طقس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التحسن الذى تشهده البلاد فى درجات الحرارة سيكون مستمرا حتى اليوم الخميس، مؤكدة أن درجات الحرارة تعاود في الارتفاع مرة أخرى اعتبارا من يوم الجمعة 7 أبريل 2023.

وتوقعت الهيئة أن يشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

 درجات الحرارة اليوم الخميس

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية نهارًا، 15 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25 درجة مئوية نهارًا، و14 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 28 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و13 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الجمعة :

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية نهارًا، 15 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 24 درجة مئوية نهارًا، و14 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و13 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم السبت :

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 درجة مئوية نهارًا، 15 درجة ليلًا.

تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 24 درجة مئوية نهارًا، و14 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و13 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

72 ساعة المقبلة أغلب الأنحاء الارتفاع الأرصا الأرصاد

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