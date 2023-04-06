حظر التصوير.. تعرف على شروط الاعتكاف كما حددتها وزارة الأوقاف

يعد الاعتكاف عبادة ينتظرها المسلمون في كافة أنحاء العالم لتأديتها في شهر رمضان من كل عام، لما لها من ثواب كبير للمسلم في الشهر الفضيل، حيث قال الدكتور شوقي علَّام ، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الاعتكاف سُنة للرجال والنساء على السواء، ولا يكون إلَّا في المسجد؛ لأن العكوف إنما أُضيف إلى المساجدِ لأنها من شرطه، ولا يجوز الاعتكاف في البيوت؛ لافتقاد ركن المسجدية فيه.

وأضاف مفتي الجمهورية، في رده على سؤال يستفسر عن حكم اعتكاف المرأة في بيتها أن الاعتكاف سُنة وليس فرضًا، فتاركه لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطَّل به واجبًا، أو أهمل في فرض؛ وعلى الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يُقَدِّم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السنن تُكَأَةً لترك الفرائض.

وتوضح "الدستور" شروط الاعتكاف وفقا لما حددته وزارة الأوقاف.

أكدت وزارة الأوقاف ضرورة وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أو أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية.

ألزمت الوزارة جميع المعتكفين بمراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن يقدموا صورة مشرفة لديننا الحنيف، ولفتت إلى أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

وضمن الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف حصر أداء أي دروس أو خواطر دعوية على إمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

ومنعت وزارة الأوقاف توزيع أي كتب أو إصدارات أو مطويات أو خلافه خلال الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

وتضمنت شروط وزارة الأوقاف حظر تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية، فضلا عن قصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.