العلاقات «المصرية ـ القبرصية»: بلغت أوج ازدهارها في عهد السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصي نيكولاس كريستودوليدس داخل قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس القبرصي حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين، كما عُقدت جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس السيسي، ونظيره القبرصي.

ومنذ تولي الرئيس السيسي زمام الأمور في البلاد، تطورت العلاقات "المصرية ـ القبرصية" بشكل ملحوظ.

في فبراير الماضي، أجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مع نيكوس خريستودوليدس، الرئيس المنتخب الجديد لجمهورية قبرص، لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً لقبرص، وتلقى الرئيس اتصالًا هاتفيًا من نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس في يوليو 2022 تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

التقى السيسي مع الرئيس نيكوس أنستاسيادس، رئيس الجمهورية القبرصية وذلك خلال مشاركته في القمة الأوروبية الإفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أشاد الرئيس السيسي بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، خلال لقاء مع رئيس قبرص خلال العام قبل الماضي مؤكداً حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما زار نيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، مصر للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي عقدت للمرة الأولى على المستوى الرئاسي وشهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة، وأجرى الرئيس السيسي زيارة إلى قبرص، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.