الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دون تعليق على قضية «ترامب».. البيت الأبيض: «التعرض للقضاء الأمريكي مرفوض»

البيت الابيض
البيت الابيض

رفض البيت الأبيض التعليق على محاكمة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن القضية ما زالت منظورة.

وأكد في بيان له، أنهم يدينون أي اعتداء على النظام القضائي بسبب قضية ترامب. 

وتتجه أنظار العالم إلى قاعة محكمة مانهاتن في ولاية نيويورك، والتي يمثل أمامها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويواجه اتهامات جنائية تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية قبيل انتخابات 2016 التي أوصلت الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض، مقابل الصمت على علاقة جنسية أقامته معه في 2006.

وأعلن البيت الأبيض، أنه لن يعلق على أي جانب مرتبط بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه في الوقت ذاته أكد استعداده لأي تهديديات تنجم عن محاكمة ترامب، وفقًا لعاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

البيت الأبيض اعتداء قاضي ترامب نظام

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