الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: النازيون الأوكرانيون يقاتلون بالأسلحة الأمريكية

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا والولايات المتحدة في المرحلة الساخنة من الحرب، حيث تزود واشنطن العاصمة الاوكرانية “كييف” بالأسلحة.

وقال الوزير في تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "نحن بالفعل في المرحلة الساخنة من الحرب، لأن النازيين الأوكرانيين يقاتلون بالأساس بالأسلحة الأمريكية".

وشدد “لافروف” على أن الإدارة الأمريكية تهدد في كل مرة بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأنظمة الفتاكة بعيدة المدى".

وأضاف أنه يجب الحفاظ على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، ولدى سؤاله عن مدى ارتباط ذلك بحقيقة أن السفيرة الأمريكية لين تريسي قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أجاب لافروف: "أعتقد أنه ينبغي الحفاظ على العلاقات".

الروسي سيرجي لافروف وزير الدفاع روسيا أمريكا الحرب

الأكثر قراءة

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

«الاتصالات» تستعرض جهود تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي بالجيزة (صور)

القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين وسط الشارع في المطرية

كريم فهمي: «رحمة أحمد مش بتنام من العياط بسبب الهجوم غير المبرر عليها»

السجن المؤبد غيابيا لعاطل لإتجاره في المخدرات بالإسكندرية

ضبط 8 آلاف لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

إيهاب مصطفى

كلبة عبد النبي التي قطعت للولد حتة من الكريمة (1/3)

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

«أوقاف القدس»: أبواب الأقصى ستظل مفتوحة أمام المعتكفين خلال رمضان

كندا تعرب عن قلقها من تصاعد أحداث العنف بالمسجد الأقصى