لافروف: النازيون الأوكرانيون يقاتلون بالأسلحة الأمريكية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا والولايات المتحدة في المرحلة الساخنة من الحرب، حيث تزود واشنطن العاصمة الاوكرانية “كييف” بالأسلحة.

وقال الوزير في تصريحات لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "نحن بالفعل في المرحلة الساخنة من الحرب، لأن النازيين الأوكرانيين يقاتلون بالأساس بالأسلحة الأمريكية".

وشدد “لافروف” على أن الإدارة الأمريكية تهدد في كل مرة بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأنظمة الفتاكة بعيدة المدى".

وأضاف أنه يجب الحفاظ على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، ولدى سؤاله عن مدى ارتباط ذلك بحقيقة أن السفيرة الأمريكية لين تريسي قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أجاب لافروف: "أعتقد أنه ينبغي الحفاظ على العلاقات".