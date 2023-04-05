«فودة» يجتمع بالمشاركين فى مهرجان الهجن بجنوب سيناء

عقد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة اجتماعًا بقاعة كبار الزوار بمنطقة الهجن بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكافة ممثلي الوزارات والجهات المشاركة في المهرجان.

حضر الاجتماع ممثلو وزارات الزراعة، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والاتحاد المصري للهجن، ويعد الاجتماع ضمن اللقاءات المتعددة لبحث آخر المستجدات والوقوف على أية معوقات تواجه سرعة التنفيذ، بالإضافة للتنسيق لظهور المهرجان بالشكل اللائق.

وأجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بقرية التراث البدوي بمنطقة الهجن بشرم الشيخ.

ويشار إلى القرية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها وأعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

وفي سياق آخر أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في وقت سابق بدور بيت الزكاة والصدقات المصرى، فى دعمه المستمر لأبناء المحافظة، من الأسر الأكثر احتياجًا، سواء من خلال تقديم المساعدات للفتيات المقبلات على الزواج، أو تقديم المساعدات العينية والمادية الأخرى.

ووجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على جهود بيت الزكاة والصدقات فى تقديم الزكاة لمستحقيها.

جاء ذلك خلال توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري.