الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14.. بعد قليل

مذكرات زوج
مذكرات زوج

يبدأ بعد قليل عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة ١٤ على قناة سي بي سي بطولة طارق لطفي والفنانة عائشة بن أحمد.

وتناول المسلسل أحداث غير متوقعة بعد أخر حلقتين بعد محاولة رجوع “رؤوف” لزوجته “شيرين”.

وتصدر موعد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت وعبر موقع “جوجل” وتطبيق “تويتر” في الساعات الأخيرة استعداداً لموعد الحلقة لمعرفة الأحداث الجديدة عقب محاولة الفنان طارق لطفي الذي يجسد دور “رؤوف” العودة لطليقته الفنانة عائشة بن أحمد والتي تقوم بدور "شيرين.

وتدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، في جو عائلي اجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج 

وتستمر عمليات البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة مواعيد عرض مسلسل “مذكرات زوج” استعداداً لمشاهدة الحلقة الجديدة.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، كما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحًا، والساعة 11:45 صباحًا.

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