الحلقة 14 من «الكبير أوي7»| الكبير يشك في خيانة «مربوحة» بسبب «العترة»

تبدأ أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل “الكبير أوي 7”، بدخول “الكبير” على زوجته “مربوحة” ليفاجأ بوجود رجل عجوز بصحبتها، فينفعل عليها قائلًا:: "لوحة فان جوخ اللي قدامي دي حقيقي ولا أنا بيتهيالي"، لترد عليه مربوحة: "للأسف حقيقة".

وتتواصل أحداث الحلقة الـ14 من المسلسل، حيث يتابع “الكبير”: "مفكرتيش لحظة انتي قلبك إيه، إيه الجحود دا، هو انا سويدي، متجوزة رجل سويدي، دقيقة كيف ما انتوا دقيقة يا حج زي ما انت، اعدل نفسك يا حج انا هاخده طلقة تاخد مخك ومخه والاباجورة كيف الشيش طاووك".

وترد مربوحة زوجة الكبير الذي تلعب دورها الفنانة رحمة أحمد قائلًة: "اللي اتكسر يتصلح، أهدي شوية يا كبير، انت مش فاهم حاجة، دا العترة، الواد خد الخلطة الزفت بتاعة الدكتور ربيع وشكلها جت بالعكس، يارب أكون بحلم وأطلع في الآخر طرمس شاي".

ويقول “الكبير”: "إن شاء الله يارب لا، أنا مش مكتوبلي اسمع أبوي دي بطريقة عدلة، دا انا ناقص اسمعها من وحيد القرن، ومسمعاش عدلة، ولدي جالة فوشاخ اكورديوني".

وخلال الأحداث الخاصة بمسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الـ 14 تحوّل “العترة” إلى رجل عجوز وتظهر علامات كبر السن على ملامحه، وحل الفنان الكبير محمد محمود محل الفنان مصطفي غريب.

مواعيد إعادة الحلقة الـ14 من مسلسل الكبير أوي7

وتعاد الحلقة الـ 14 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.