الحلقة 14 «جعفر العمدة».. مشاجرة بين «صفصف» و«نرجس» بسبب الدجالة رغاوي

نشبت مشاجرة جديدة بين “نرجس” منة فضالي، ووالدة جعفر العمدة “صفصف” الفنانة هالة صدقي، والتي ظهرت وهي تسأل: “فين الموكوسة بتاعة الأعمال والحجاب؟”.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14

وواصلت "صفصف" البحث في غرف الشقة حتى عثرت على “نرجس” مختبأة أسفل السرير لتسحبها من قدمها وتقوم بضربها وتقول لها: "أنتي ليه بتكرهيني؟" لترد عليها: "أبدا يا حاجة بس انا فيه واحدة بتاعة أعمال اسمها رغاوي قالتلي أنك معمول ليكي عمل متسقسق في جلباية زرقا".

لتفزع “صفصف” وتقول لها: "أنا لابسة أزرق يالهوي قلعيني يا بت منك لله أنتي ورغاوي".

يشارك محمد رمضان في البطولة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان.

ويعد التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.