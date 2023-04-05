الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق موسم حصاد القمح.. و«التموين» تحذر: إجراءات صارمة لضمان التوريد

القمح
القمح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي 2023 من المزارعين، على مستوى الجمهورية حيث تستهدف توريد نحو 4 ملايين طن.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من تشكيل لجان الفرز والاستلام مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان توريد الكميات المستهدفة .

وقامت وزارة التموين بمخاطبة وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة تدبير المخصصات المالية اللازمة لاستلام وتوريد محصول القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الجاري.

وأوضحت مصادر بالوزارة أن قيمة تلك المخصصات تبلغ ما يقرب من 33 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه عن الموسم الماضي والتي كانت 28 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلي من 820 جنيها للأردب العام الماضي إلى 1000 جنيه هذا العام إضافة إلى الحافز الذي أقره رئيس الجمهورية لصالح المزارعين بواقع 250 جنيها ليصبح إجمالي سعر التوريد للموسم الجديد 1250 جنيها.

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