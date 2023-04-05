احتفالات ومعارض.. قصور الثقافة تحيي ليالي رمضان في محافظات مصر

شهدت فعاليات قصور الثقافة بالمحافظات المختلفة الكثير من الحفلات والمعارض وغيرها، وفي هذا التقرير نرصد أهم الفعاليات في المحافظات المختلفة.

أغاني التراث السيناوي في ليالي رمضان بطور سيناء

شهد مسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء، ليلة جديدة من ليالي رمضان بفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما شهدت الليلة عرضا فنيا لفرقة التلقائيين بطور سيناء بقيادة الفنانة سحر عيد قدمت خلالها باقة من أغاني التراث السيناوي منها "يا عاشقين" والتى تفاعل معها الحضور بشدة، وقدمت فرقة العربي عبد الحميد للإنشاد الديني، باقة من الأغاني الدينية والمديح والأغاني الوطنية منها "مدد يا نبي، عظيمة يا مصر" والتى نالت اعجاب الحضور.

جاءت الفعاليات بحضور أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وتنظم بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

فيما نظم قصر ثقافة شرم الشيخ أمسية شعرية تحدث خلالها الشاعر محمد صبيح والشاعرة أميرة محى الدين أدارتها الشاعرة أميمة إسماعيل مديرة القصر، تناولت إلقاء بعض القصائد والأبيات الشعرية في حب الوطن.

وعقد بيت ثقافة دهب محاضرة تثقيفية بعنوان "الصيام وفوائده"، ألقاها الشيخ حسن منصور إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بمدينة دهب تحدث خلالها عن الصيام والفوائد الصحية والنفسية مؤكد أن الصيام صلة بين العبد والرب متطرق لمبطلات ومفسدات الصيام.

إنشاد ومحاضرات وأمسيات في ليالي رمضان بالمنصورة

وواصل فرع ثقافة الدقهلية فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية باستاد المنصورة الرياضي، بفقرات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

بدأت فعاليات الليلة السادسة، أمس الثلاثاء، بالسلام الجمهوري، وأقيمت سهرة رمضانية للشيخ عبد الشافي حسنين بمديرية الأوقاف والدكتور محمود على برايا بجامعة الأزهر، تحدثا عن "الإسلام دين الإنسانية والرحمة" وأوضحا عددا من المفاهيم والمواقف التي تُعلمنا كيف نتراحم بالناس، وعقدت محاضرة عن الإدمان تحدث فيها إسلام البشلاوي من صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان بالدقهلية عن أضرار التدخين والتدخين السلبي الذي يؤثر على غير المدخنين بسبب استنشاق الدخان مما يسبب الأمراض منها سرطانات الرئة، مع أهمية دور الأسرة في التوعية وتكتف الجميع للحد من هذه الظاهرة.

وأقيم لقاء شعري للشاعر محمد الشناوي وشارك بقصيدة مانيش هو وقصيدة يعني ايه بنحبها وقصيدة شعرية للشاعر م. إبراهيم الشاعر لفريق موهوبي قصر ثقافة المنصورة.

واختتمت الليلة بفقرة انشاد ديني لفريق مواهب قصر ثقافة المنصورة في الإنشاد الديني للمايسترو محمد عبد العظيم قدموا فيها " الليله حلوة، نور البدر، طير يا طير، جل المنادي، بشري لنا، الليلة حلوة، الله على رسول الله، رايحة فين يا حاجه، جاءنا رمضان، خدوني والله معاكم".

ليالي رمضان الثقافية والفنية بمعرض فني ببورسعيد

وفي سياق متصل، افتتح فرع ثقافة بورسعيد، معرض الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي بعنوان "ليالي رمضان الفنية والثقافية" بحضور د. جيهان المالكي مدير عام الفرع والفنان محمد حافظ رئيس نادي التذوق البصري، في ثاني الليالي الرمضانية للفرع، ويضم المعرض العديد من الاتجاهات الفنية لفناني بورسعيد التشكيليين والفوتوغرافيين وفناني الخط العربي وفناني المجسمات.

وضمن الفعاليات عقدت محاضرة بعنوان "خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال" ألقاها د. وائل كامل -دكتوارة في الصحة النفسية- أشار خلالها أن مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، تعتبر سلاحا ذو حدين له جوانب مفيدة وفي نفس الوقت له جوانب ضارة. وأكد المحاضر على أن تحديد أي نوع من هذين الجانبين قد يؤثر على مستخدم هذه المواقع، ويعتمد على غاية المستخدم وهدفه من استخدام هذه المواقع، وأشار إلى إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت فرقة بورسعيد للإنشاد الديني فعاليات الليلة بمجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية والمدائح النبوية بقيادة الفنان محمد مهران منها: بحبك وبريدك، ميدلى رمضان، اللهم صل على محمد، راكب البراق، أهلا أهلا رمضان، واختتمت الفرقة العرض بميدلى تواشيح غناء مجموعة من المنشدين.

فنون شعبية وموسيقى عربية وأمسيات شعرية بليالي رمضان بمطروح

كما نظم فرع ثقافة مطروح، فعاليات الليلة الثانية من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات.

وشهدت الليلة عرضا فنيا لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان إبراهيم عبدالمقصود، على مسرح النادي الاجتماعي تضمن باقة من التابلوهات الفنية منها "البدوي، غزل البنات، الحصاد" بجانب فقرة للتنورة مع الفنان نور شحاتة.

وقدم عرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد شوقي، تضمن مجموعة من أغاني الزمن الجميل، منها "دوبني دوب، الله أكبر كبيرا، يا حلو ناديني، يا مسافر وحدك وفايتني، مبيسألش عليا، مدد يا نبي".

وعقدت أمسية ثقافية فى يومها الأول قدمها الشاعر عبدالقادر طريف، "قدورة العجني"، ضمن برنامج العودة إلي الجذور، تحدث خلالها عن تجربته الشخصية ومشواره الأدبي ومشاركاته المتعددة في المؤتمرات المختلفة داخل مصر وفي الدول العربية الشقيقة.

بجانب أمسية شعرية بمقهى بيرم التونسي شارك فيها القاص رفعت إبراهيم، القاص محمود خليل، الدكتور إسلام عبدالرحمن، رحاب لطفي، جبريل موسي، العبس حمزه، محمد طايل، الشاعر عبد الرحمن حجاب، القاص مختار عوض، علاء أبوخلعة، إسلام المالكي، محمد الأنور، الدكتور حمد خالد، محمد العلمي.

اللمة الحلوة.. معرض فني لمواهب الإسكندرية بقصر الأنفوشي

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، احتفالية بمناسبة شهر رمضان المبارك بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

بدأت الاحتفالية بتفقد معرض فني بعنوان "اللمة الحلوة في رمضان" نتاج الورش الفنية للموهوبين بالمواقع الثقافية التابعة للفرع، بحضور عزت عطوان مدير عام الفرع، سحر الملاح مسئول المواهب بالفرع وأماني علي مدير القصر ونخبة من المثقفين والفنانين.

تضمن المعرض ٧٠ عملا فنيا متنوعا ما بين اللوحات والمجسمات والجداريات بخامات وألوان مختلفة، هذا إلى جانب مجلات الحائط نتاج ورش نادي أدب الموهوبين، والاختراعات منها دائرة كهربية ووحدة إضاءة نتاج ورش نادي العلوم، واختتم اليوم بعرض فني لنادي مواهب الفنون الشعبية تضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها توت توت، وشهر الصوم، تدريب وإخراج الفنانة سمر القصاص.

الاحتفالية ضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، والتي شهدت لقاء نظمه قصر ثقافة الشاطبي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تحدث خلاله المستشار محمد أبو يوسف عن نصر أكتوبر، خطة العبور، وفكرة تحطيم خط بارليف والجهود التي قدمها هواري بومدين رئيس الجزائر الأسبق، إلى مصر خلال فترة الحرب.

كما أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "دور الصيام في تهذيب النفس"، تحدث خلالها الشيخ عمران علي من وزارة الأوقاف بالإسكندرية عن مفهوم الصيام العام موضحا أنه ليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط بل هو تهذيب للنفس وتربية للشخصية وتقوية الإرادة، وأكد على أن الصيام لابد أن يلازمه حسن خلق معاملة حسنة وإحسان للوالدين وتقوية لصلة الرحم.

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