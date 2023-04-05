الخارجية الروسية ترد على مطالب الإفراج عن الصحفي الأميركي المتهم بالتجسس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها ستتجاهل المطالب الأمريكية للإفراج عن الصحفي المتهم بالتجسس في روسيا، بحسب ما أوردته شبكة “سكاي نيوز”.

وأعلن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية تضغط بشدة من أجل إطلاق سراح مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان جيرشكوفيتش، المحتجز في روسيا وتتابع اعتقاله عن كثب.

وأكد “كيربي”: "نضغط بقوة منذ اللحظة التي اكتشفنا فيها اعتقال الصحفي، وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادة إيفان إلى الوطن وأيضًا بول ويلان"، مشيرًا إلى جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عامًا في روسيا بتهمة "التجسس".

وأدانت الولايات المتحدة توقيف صحفي أمريكي يعمل لصالح صحيفة "وول ستريت جورنال"، مشيرة إلى أنها تسعى لتوفير مساعدة قنصلية له.