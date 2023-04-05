الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة الأزهري يكشف محطات من حياة الشيخ محمد صالح الفارسي (فيديو)

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

شخصية اليوم التي تحدث عنها الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، في برنامج "رجال صدقوا"، من سلطنة عمان، هو الشيخ محمد صالح الفارسي العماني، ومسقط رأسه في جزيرة قشم التي هي أكبر جزر مضيق هرمز، وحاليا هذه الجزيرة جزء من أرض إيران، ورحل إلى مكة المكرمة وتتلمذ على يد الإمام أحمد زين دحلان، وجاء إلى القاهرة ووتلمذ على يد شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المُذاع على قناة "DMC"، إن الشيخ محمد صالح الفارسي انتقل من مكة إلى مصر ومن عمان إلى البصرة، وتتلمذ على يد مشايخ هذه الدول والمُختلفة مذاهبهم، متابعا: "الإنسان عندما يغوص في العلم يحترم مذاهب الآخرين ويأخذ ويرد عليهم، ولا يتناحر معهم وينكر عليهم".

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، أن محمد صالح الفارسي أنهى دراسته في الأزهر، وعقدت له جلسة الامتحان، وحضرها كبار علماء الأزهر، وقالوا له "اسفتح بالذي هو خير"، فبدأ يشرح الاستعاذة والبسملة وأسهب في ذلك حتى انهت جلسة الاختبار المقررة وهو مازال يشرح البحوث العلمية المتعلقة بالاستعاذة وبالسملة، وفي الجلسة الثانية بدأ يشرح الحمد لله، فتعجب علماء الأزهر من دقته وسعة علمه وتم منحه درجة العالمية ونال إجازة التدريس والإفتاء من الأزهر الشريف.

 

أسامة الأزهري أحمد الدرينى رجال صدقوا الشيخ محمد صالح الفارسي العماني DMC

الأكثر قراءة

كلبة عبد النبي التي قطعت للولد حتة من الكريمة (1/3)

رد فعل صادم من أحمد فتوح بعد أنباء استبعاده من الزمالك لنهاية الموسم

النيابة تقرر حبس طالب وسرعة ضبط آخر تسببا في إصابة فتاة بالغربية

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14.. 3 مشتبهين في قتل «مي عمر» بمنزلها

أول مواجهة بين جعفر العمدة وبلال شامة.. توقعات الجمهور

«الشهر العقاري» يكشف حقيقة وقف سداد الرسوم نقديًا اعتبارًا من أول مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيهاب مصطفى

كلبة عبد النبي التي قطعت للولد حتة من الكريمة (1/3)

جمال زايدة

50 عامًا من الفخر

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد «بريكس»

كريم فرغلى

الدراما المصرية.. عودة إلى المقدمة

محمد رفعت

الزراعة فى «مصر الجديدة»

أمل زيادة

الكتيبة 101

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

عماد سليمان

أن تكون عضوًا فى «المُتحدة»

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة صعبة .. ماذا يجرى بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المسجد الأقصى؟

مصر تحمل إسرائيل المسئولية.. ماذا حدث في المسجد الأقصى فجرًا؟ (القصة الكاملة)

اجتماع طارئ للجامعة العربية لاتخاذ موقف موحد إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى