أسامة الأزهري يكشف محطات من حياة الشيخ محمد صالح الفارسي (فيديو)

شخصية اليوم التي تحدث عنها الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، في برنامج "رجال صدقوا"، من سلطنة عمان، هو الشيخ محمد صالح الفارسي العماني، ومسقط رأسه في جزيرة قشم التي هي أكبر جزر مضيق هرمز، وحاليا هذه الجزيرة جزء من أرض إيران، ورحل إلى مكة المكرمة وتتلمذ على يد الإمام أحمد زين دحلان، وجاء إلى القاهرة ووتلمذ على يد شيخ الأزهر إبراهيم الباجوري.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "رجال صدقوا" مع الإعلامي أحمد الدريني، المُذاع على قناة "DMC"، إن الشيخ محمد صالح الفارسي انتقل من مكة إلى مصر ومن عمان إلى البصرة، وتتلمذ على يد مشايخ هذه الدول والمُختلفة مذاهبهم، متابعا: "الإنسان عندما يغوص في العلم يحترم مذاهب الآخرين ويأخذ ويرد عليهم، ولا يتناحر معهم وينكر عليهم".

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، أن محمد صالح الفارسي أنهى دراسته في الأزهر، وعقدت له جلسة الامتحان، وحضرها كبار علماء الأزهر، وقالوا له "اسفتح بالذي هو خير"، فبدأ يشرح الاستعاذة والبسملة وأسهب في ذلك حتى انهت جلسة الاختبار المقررة وهو مازال يشرح البحوث العلمية المتعلقة بالاستعاذة وبالسملة، وفي الجلسة الثانية بدأ يشرح الحمد لله، فتعجب علماء الأزهر من دقته وسعة علمه وتم منحه درجة العالمية ونال إجازة التدريس والإفتاء من الأزهر الشريف.