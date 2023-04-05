بعد تألقه مع أهلي طرابلس.. جون إيبوكا يعود لحسابات الزمالك في الصيف

لفت النيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق أهلي طرابلس الليبي، الأنظار خلال مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش في ذهاب الدور الأول من البطولة العربية.

وفاز أهلي طرابلس على طلائع الجيش بهدفين لهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري.

وعاد اسم إيبوكا من جديد على طاولة الترشيحات لنادي الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم وسط النقص الذي يعانيه الفريق بشكل كبير في الخط الأمامي وتعرض المهاجمين لانتقادات شديدة من جانب الجماهير.

وتمكن النيچيري جون إيبوكا، المعار من نادي سيراميكا كليوباترا إلى صفوف أهلي طرابلس، من الحصول على ركلة جزاء، نفذها بنجاح زميله محمد منير، تعادل بها أهلي طرابلس، بعدما كان طلائع الجيش متقدمًا بهدف كريم طارق، ثم نجح چون إيبوكا في صناعة الهدف الثاني للفريق الليبي ببراعة بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى، حولها علي معتوق في الشباك.

ويتقابل طلائع الجيش مع أهلي طرابلس في مواجهة العودة يوم 11 أبريل الجاري على ملعب شهداء بنينا.

والجدير بالذكر أن جون إيبوكا انتقل إلى أهلي طرابلس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من فريق سيراميكا كليوباترا.

ولم يكن إيبوكا بحاجة إلى الكثير من الوقت حتى يثبت أقدامه مع أهلي طرابلس لما يملكه من قدرات فنية وبدنية مميزة.

وكان جون إيبوكا محط اهتمام الأهلي والزمالك قبل الرحيل إلى أهلى طرابلس، بل وكان اللاعب على أعتاب الانضمام للقلعة البيضاء قبل أن ينجح الفريق الليبي في الفوز بخدماته لدعم خط هجومه.

ويحظى إيبوكا بمتابعة الأندية الكبرى في الدوري المصري، على رأسها قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، تمهيدًا للدخول في مفاوضات من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.