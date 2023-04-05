التحقيق مع المتهم بالشروع في قتل زوجته بمصر الجديدة

تباشر النيابة العامة بمصر القديمة التحقيق في واقعة قيام زوج بطعن زوجته بسلاح أبيض “سكين”، لنشوب خلافات زوجية بينهما وومطالبتها بشراء ملابس العيد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده وصول سيدة مصابة بطعنة بـ"سكين" فى ظهرها لاحد المستشفيات بمنطقة مصر القديمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن السيدة مصابة بطعنة نافذة في الظهر وحالتها حرجة.

وبعمل التحريات تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة ضبط المتهم وتبين أنه اقدم علي طعنها بسبب خلافات زوجية ومطالبتها بشراء مستلزمات العيد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة التي باشرت التحقيقات.