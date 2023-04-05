الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إلغاء مران الزمالك اليوم بعد الخسارة من المصري

الزمالك
الزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك، إلغاء مران الفريق الذي كان مقرر له اليوم الأربعاء على ملعب النادي بميت عقبة.

وجاء قرار إدارة الزمالك بإلغاء المران لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد بشكل رسمي ووسط رفضهم استمرار أحمد عبد المقصود على رأس المسئولية الفنية للفريق في الوقت الحالي.

وأصدر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارات نارية عقب خسارة فريق الكرة بالنادي على يد نظيره المصري البورسعيدي بالدوري.

وقالت قناة نادي الزمالك إن مرتضى منصور قد قرر الآتي عقب خسارة الفريق من المصري:

تجميد 4 لاعبين لنهاية الموسم.

خصم 30 % من عقودهم كل المواسم القادمة.

خصم 25% من عقود اللاعبين هذا الموسم.

إقالة جميع أعضاء الجهاز الفني الحالي ومنعهم من دخول نادي الزمالك.

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