مباراة فنية فى ليالى رمضان الهلالية بالحديقة الثقافية

شهدت الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، ثاني ليالي رمضان الثقافية والفنية لوزارة الثقافة، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وينظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

السيرة الهلالية.. إلياذة العرب

في "مقهى نجيب محفوظ" تحلق الجمهور حول الأنشطة الثقافية والفنية خاصة عند رواية إلياذة العرب، السيرة الهلالية في برنامج "راوي من بلدنا"، حيث بدأ الفنان عزت نصر الدين بفقرة للمربع والموال وفقرة الغناء الشعبي.

واستكملت فرقة الفنان محمد عزت السوهاجي ما بدأته في الأمس من رواية السيرة الهلالية، عن "الريادة الصغرى" ورحلة الفارس أبوزيد الهلالي وأولاد أخته العرب يحيى ومرعي ويونس إلى تونس عبر أرض اليمن ثم أرض العراق، ومجموعة وصايا الأم لأبنائها التي تقيهم من شر الطريق ومن شر الأعداء، وعند وصولهم أرض العراق تدور القصة مع دوابة بنت الأمير عامر الخفاجي.

وبدأ استخدامهم أسمائهم الرمزية أبوزيد "مسعود"، يونس "صادق"، مرعي "ناجب"، يحيي "سداد"، أي يسد وراء خاله بالرباب ووراءه بالحربة في القتال، ومقابلتهم لعامر الخفاجي وتعرفه على كل فرد من أفراد الهلالية حيث أكرم ضيافتهم عند معرفته أنهم مجموعة من الشعراء وجمع قبائل العراق كي يستمعوا إليهم، واختتمت الليلة بفقرة فن التحدي بين الفنان عزت نصر الدين وولده الفنان محمد عزت، وهو ما يطلق عليه الجبلاوي وهو فن من فنون التحدي يبدأ بذكر بعض الخصال في كل شخص كالندالة والخسة وغيرها، ثم يختتم بالصلح بينهما وتبدأ بـ"لو فنان تعالي اغلبني لو فنان".

واحة الشعراء

وعقدت أمسية شعرية ببرنامج "واحة الشعراء" شارك بها الشعراء أحمد سويلم، سالم الشبانة، حمدي فرحات، السعيد قنديل، محمد أبوشادي، سعد قليعي، وأدارها الشاعر مدحت العيسوي، بمصاحبة الفنان عبدالله رجال الذى قدم عدة فواصل غنائية.

إقبال على ورش الطفل

وفي ركن الطفل أقيمت عدة ورش فنية للأطفال وذوي القدرات الخاصة نفذتها إدارة المواهب، منها ورشة تابلوهات طباعة عن رمضان، وتلوين واكتشاف مواهب ومسابقة ثقافية، كما أقامت إدارة التمكين الثقافي عددا من الورش منها ورشة مشغولات يدوية بالورق والكورشيه لزينة وفانوس رمضان، وورشة رسم بالحنة.

وبجانب معرض لمقتنيات الإدارة، وأقامت إدارة الجمعيات الثقافية معرض حرف تراثية وبدوية، وورشة رسم حر، وأخرى لعمل مجسمات بالخزف، بالإضافة إلى معرض لأحدث إصدارات قصور الثقافة من خلال الإدارة العامة للمكتبات والإدارة العامة للتسويق.