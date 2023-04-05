الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد امتحانات أخر العام 2023

مواعيد امتحانات اخر
مواعيد امتحانات اخر العام 2023

يتزايد معدل البحث عن مواعيد امتحانات أخر العام 2023 مع اقتراب موعد نهاية الترم الثاني الذي بدأ منذ فبراير الماضي.

مواعيد امتحانات اخر العام 2023

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد امتحانات أخر العام 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية وجدول امتحانات الثانوية العامة.

تبدأ امتحانات اخر العام لصفوف النقل بداية من السبت 6 مايو 2023 بحيث تضع الإدارات التعليمية والمديريات جداول الامتحانات بما يتناسب مع التوقيتات الزمنية لمواعيد انطلاق الامتحانات.

أما امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ في 27 مايو 2023.
 

«البعد عن الأسئلة المثيرة للجدل».. توجيهات وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 
 

وفي وقت سابق أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة.

الاثنين  12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان ساعة ونصف

امتحان مادة التربية الوطنية مدة الامتحان ساعة ونصف

الثلاثاء  13 يونيو 2023

امتحان مادة الاقتصاد مدة الامتحان ساعة ونصف

امتحان مادة الإحصاء مدة الامتحان ساعة ونصف

الأحد  18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المبصرين والمكفوفين

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية ومدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد الموافق 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية ومدة الامتحان ثلاث ساعات

الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية (الاستاتيكا) لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) ومدة الامتحان ثلاث ساعات

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ومدة الامتحان ثلاث ساعات

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) زمن الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) وزمن الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وزمن الامتحان ثلاث ساعات
 

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)  الشعبة علمي رياضة  وزمن الامتحان ثلاث ساعات

الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم وزمن الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) (علمى رياضة) وزمن الامتحان ثلاث ساعات.

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