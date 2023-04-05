الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: المتحدة للخدمات الإعلامية لديها رؤية تمكنها من إعادة بناء الهوية الوطنية

النائب حازم عويان
النائب حازم عويان


ثمن النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم  نموذج يحتذى به هذا العام فيما يتعلق بدراما رمضان، مشيرا إلى أنه نتيجة للفكر المستنير للشركة تم الابتعاد عن إنتاج مسلسلات البلطجة والعنف واتجهت لإنتاج مسلسلات هادفة ترسخ لقيم المجتمع، كما قدمت مجموعة من المسلسلات الدينية والتاريخية وهو الأمر الذي طالبنا به خاصة في دراما رمضان.

وأضاف النائب ، فى تصريح له، أن الشركة المتحدة تقدم محتوى فنى مميز خلال موسم رمضان هذا العام، لافتا إلي أن الدراما ابتعدت عن الإسفاف والابتذال والعنف.

وأشاد حازم عويان ، بالإنتاج الدرامي المتنوع للشركة المتحدة للخدمات خلال رمضان ، فهى لديها رؤية وطنية تستطيع من خلالها إعادة بناء الهوية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، كما نجحت في استعادة ريادة الفن المصري.

و أشار إلى أن هذا الموسم الدرامي متنوع، بخريطة ترتكز على قضايا تشغل الشارع المصرى واهتماماته، وتمتزج بين قضايا العلاقات الاجتماعية والمرأة والطفل و التاريخية بل والروائية، لترضى فى ذلك جميع الأذواق يخدم تماسك المجتمع و الحفاظ على هويته.

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجبة من الدراما الرمضانية منها مسلسلات "الكبير أوى، جعفر العمدة، رسالة الإمام الشافعى، الكتيبة"101" ، ضرب نار، والرسوم المتحركة يحيى وكنوز وغيرها.

الهوية الوطنية الدراما الرمضانية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكتيبة 101 الفن المصري النائب حازم عويان بناء الهوية الوطنية

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